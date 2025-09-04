Розмір цієї доплати для пенсіонерів в Харкові та вимоги до досвіду залежать від того, коли ви вийшли на пенсію.

Українці мають право на спеціальні доплати для пенсіонерів в Харкові та інших регіонах України за понаднормовий стаж, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Якщо ви маєте понаднормовий стаж, ви можете розраховувати на доплату до пенсії. Розмір цієї надбавки та вимоги до досвіду залежать від того, коли ви вийшли на пенсію.

Хто має право на доплату для пенсіонерів в Харкові?

Згідно з українським законодавством, доплата за понаднормовий стаж призначається тим, хто відпрацював понад встановлену норму.

Для чоловіків, які вийшли на пенсію після жовтня 2011 року, необхідний досвід становить 35 років.

Для жінок, які вийшли на пенсію після жовтня 2011 року, необхідний досвід становить 30 років.

Проте для пенсіонерів, які отримали пенсію до жовтня 2011 року, умови м’якші:

Чоловікам достатньо мати 25 років вислуги.

Жінкам — 20 років.

Важливо: щоб отримувати цю надбавку, необхідно бути непрацюючим пенсіонером.

Як розраховується доплата для пенсіонерів в Харкові

Надбавка за понаднормовий стаж становить 1% від основного розміру пенсії за кожен повний рік роботи понад норму. Однак, існує обмеження: сума доплати за один рік не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2362 гривні. Це означає, що за кожен додатковий рік вислуги ви можете отримувати максимально 23,62 гривні.

Наприклад, якщо ви маєте 10 років понаднормового досвіду, ваша щомісячна надбавка до пенсії становитиме 236,20 гривень. Ця доплата може стати приємним бонусом, якщо ви відпрацювали більше, ніж того вимагає закон.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.