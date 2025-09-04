Украинцы имеют право на специальные доплаты для пенсионеров в Харькове и других регионах Украины за сверхурочный стаж, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Если у вас сверхурочный стаж, вы можете рассчитывать на дополнительные деньги к пенсии. Размер этой надбавки и требования к опыту зависят от того, когда вы вышли на заслуженный отдых.
Кто имеет право на доплату пенсионерам в Харькове?
Согласно украинскому законодательству, надбавка за сверхурочный стаж назначается отработавшим сверх установленной нормы.
- Для мужчин, вышедших на пенсию после октября 2011 года, необходимый опыт составляет 35 лет.
- Для женщин, вышедших на пенсию после октября 2011 года, необходимый опыт составляет 30 лет.
Однако для пенсионеров, получивших пенсию до октября 2011 года, условия более мягкие:
- Мужчинам достаточно иметь 25 лет выслуги.
- Женщинам – 20 лет.
Важно: чтобы получать эту надбавку необходимо быть неработающим пенсионером.
Как рассчитывается доплата для пенсионеров в Харькове
Надбавка за сверхурочный стаж составляет 1% от основного размера пенсии за каждый полный год работы сверх нормы. Однако существует ограничение: сумма доплаты за один год не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
В 2025 году прожиточный минимум составляет 2362 гривны. Это означает, что за каждый дополнительный год выслуги можно получать максимально 23,62 гривны.
Например, если у вас 10 лет сверхурочного опыта, ваша ежемесячная надбавка составит 236,20 гривен. Эта доплата может стать приятным бонусом, если вы отработали больше, чем требует закон.
