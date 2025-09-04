Украинцы имеют право на специальные доплаты для пенсионеров в Харькове и других регионах Украины за сверхурочный стаж, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Если у вас сверхурочный стаж, вы можете рассчитывать на дополнительные деньги к пенсии. Размер этой надбавки и требования к опыту зависят от того, когда вы вышли на заслуженный отдых.

Кто имеет право на доплату пенсионерам в Харькове?

Согласно украинскому законодательству, надбавка за сверхурочный стаж назначается отработавшим сверх установленной нормы.

  • Для мужчин, вышедших на пенсию после октября 2011 года, необходимый опыт составляет 35 лет.
  • Для женщин, вышедших на пенсию после октября 2011 года, необходимый опыт составляет 30 лет.

Однако для пенсионеров, получивших пенсию до октября 2011 года, условия более мягкие:

  • Мужчинам достаточно иметь 25 лет выслуги.
  • Женщинам – 20 лет.

Важно: чтобы получать эту надбавку необходимо быть неработающим пенсионером.

Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области

Как рассчитывается доплата для пенсионеров в Харькове

Надбавка за сверхурочный стаж составляет 1% от основного размера пенсии за каждый полный год работы сверх нормы. Однако существует ограничение: сумма доплаты за один год не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2362 гривны. Это означает, что за каждый дополнительный год выслуги можно получать максимально 23,62 гривны.

Например, если у вас 10 лет сверхурочного опыта, ваша ежемесячная надбавка составит 236,20 гривен. Эта доплата может стать приятным бонусом, если вы отработали больше, чем требует закон.

