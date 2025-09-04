Размер этой доплаты для пенсионеров в Харькове и требования к опыту зависят от того, когда вы вышли на пенсию.

Украинцы имеют право на специальные доплаты для пенсионеров в Харькове и других регионах Украины за сверхурочный стаж, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Если у вас сверхурочный стаж, вы можете рассчитывать на дополнительные деньги к пенсии. Размер этой надбавки и требования к опыту зависят от того, когда вы вышли на заслуженный отдых.

Кто имеет право на доплату пенсионерам в Харькове?

Согласно украинскому законодательству, надбавка за сверхурочный стаж назначается отработавшим сверх установленной нормы.

Для мужчин, вышедших на пенсию после октября 2011 года, необходимый опыт составляет 35 лет.

Для женщин, вышедших на пенсию после октября 2011 года, необходимый опыт составляет 30 лет.

Однако для пенсионеров, получивших пенсию до октября 2011 года, условия более мягкие:

Мужчинам достаточно иметь 25 лет выслуги.

Женщинам – 20 лет.

Важно: чтобы получать эту надбавку необходимо быть неработающим пенсионером.

Как рассчитывается доплата для пенсионеров в Харькове

Надбавка за сверхурочный стаж составляет 1% от основного размера пенсии за каждый полный год работы сверх нормы. Однако существует ограничение: сумма доплаты за один год не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2362 гривны. Это означает, что за каждый дополнительный год выслуги можно получать максимально 23,62 гривны.

Например, если у вас 10 лет сверхурочного опыта, ваша ежемесячная надбавка составит 236,20 гривен. Эта доплата может стать приятным бонусом, если вы отработали больше, чем требует закон.

