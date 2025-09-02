У Кривому Розі з початку вересня запроваджено новий графік руху транспорту, який впливає на роботу міського електротранспорту і стосується кількох популярних маршрутів, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній спільноті та КП "Швидкісний трамвай", пасажирам варто заздалегідь планувати поїздки і враховувати новий графік руху транспорту в Кривому Розі, щоб уникнути незручностей.

Як йдеться у повідомленні, з метою підвищення безпеки пересування та покращення якості перевезень у період з 1 по 5 вересня та з 8 по 12 вересня 2025 року буде тимчасово призупинено курсування трамваїв на ділянці від зупинки «Проспект Південний» до зупинки «Збагачувальна».

Час обмеження - з 09:00 до 16:00. В цей період трамваї маршрутів №7 та №27 курсуватимуть від своїх кінцевих зупинок до станції «АТ ПГЗК». Дані незручності для пасажирів дозволять провести необхідні ремонтні роботи і підготувати колії до повноцінного відновлення проїзду.

Впроваджений новий графік руху транспорту в Кривому Розі також враховує оновлення швидкісного маршруту №3М. Згідно з новим розкладом, маршрут починається рано вранці і розділений на дві зміни для зручності пасажирів.

Відкориговано час відправлення з ключових зупинок, таких як «Трампарк», «Проспект Південний» та «Збагачувальна», щоб забезпечити комфортний доїзд на роботу та додому у пікові години.

Місцева влада звертає увагу, що нововведений розклад діє з урахуванням робочих і вихідних днів, тому пасажирам слід перевіряти актуальні години відправлення перед поїздкою.

Завдяки цим змінам місто зможе більш ефективно організувати перевезення, скоротити затримки та підвищити безпеку на маршрутах.

