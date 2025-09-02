В Кривом Роге с начала сентября введен новый график движения транспорта , который влияет на работу городского электротранспорта и касается нескольких популярных маршрутов, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом сообществе и КП "Скоростной трамвай", пассажирам следует заранее планировать поездки и учитывать новый график движения транспорта в Кривом Роге во избежание неудобств.

Как говорится в сообщении, с целью повышения безопасности передвижения и улучшения качества перевозок в период с 1 по 5 сентября и с 8 по 12 сентября 2025 будет временно приостановлено курсирование трамваев на участке от остановки «Проспект Южный» до остановки «Обогатительная».

Время ограничения – с 09:00 до 16:00. В этот период трамваи маршрутов №7 и №27 будут курсировать от своих конечных остановок до станции «АО ПГОК». Данные неудобства для пассажиров позволят провести необходимые ремонтные работы и подготовить пути к полноценному возобновлению проезда.

Внедренный новый график движения транспорта в Кривом Роге также учитывает обновление скоростного маршрута №3М. Согласно новому расписанию, маршрут начинается ранним утром и разделен на две смены для удобства пассажиров.

Откорректировано время отправки с ключевых остановок, таких как «Трампарк», «Проспект Южный» и «Обогатительная», чтобы обеспечить комфортный доезд на работу и домой в пиковые часы.

Местные власти обращают внимание, что нововведенное расписание действует с учетом рабочих и выходных дней, поэтому пассажирам следует проверять актуальные часы отправления перед поездкой.

Благодаря этим изменениям город сможет более эффективно организовать перевозку, сократить задержки и повысить безопасность на маршрутах.

