Подібні випадки можуть спричинити дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та ще більше підвищити ціни.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може призвести до помітного підвищення цін на хліб у найближчі місяці, повідомляє Politeka.

Споживачі вже готуються до можливого подорожчання базового товару харчування та планують свої сімейні бюджети.

За прогнозами експертів, вартість звичайного пшеничного батона може сягнути 55 гривень, що на 20–25% вище, ніж поточні ціни. Основним фактором цього підвищення та дефіциту продуктів називають збільшення витрат на паливо, що прямо впливає на логістику — як перевезення сировини, так і доставки готової продукції до магазинів.

Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, пояснює, що Україна має власні обсяги пшениці та достатні виробничі потужності, однак витрати на пальне залишаються ключовим чинником у формуванні кінцевої ціни. Підвищення вартості пального поступово, але відчутно впливає на роздрібну вартість хлібобулочних виробів, додає експерт.

Додаткові ризики для стабільності ринку створюють надзвичайні ситуації, включно з руйнуванням хлібозаводів або логістичної інфраструктури через ракетні атаки російської федерації. Подібні випадки можуть спричинити дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та ще більше підвищити ціни.

Станом на початок серпня 2025 року середні розцінки на хліб в українських магазинах виглядали так: батон «Рум’янець» нарізний вагою 450 грамів — 27,90 грн; пшеничний хліб масою 600–650 грамів — 42,99–44,72 грн за упаковку; житній «Бородинський» 300 грамів — 44,90 грн. Підвищення до 55 гривень створить відчутне навантаження на родинні бюджети.

Економісти радять громадянам планувати закупівлі заздалегідь та звертати увагу на акційні пропозиції, аби зменшити витрати на необхідні продукти під час осіннього сезону. Подорожчання хліба стане наочним сигналом для споживачів і може вплинути на загальний рівень витрат українських домогосподарств найближчим часом.

Джерело: AgroWeek.

