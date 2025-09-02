Подобные случаи могут вызвать дефицит продуктов в Днепропетровской области и еще больше повысить цены.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может привести к заметному повышению цен на хлеб в ближайшие месяцы, сообщает Politeka.

Потребители уже готовятся к возможному удорожанию базового товара питания и планируют свои семейные бюджеты.

По прогнозам экспертов, стоимость обычного пшеничного батона может достичь 55 гривен, что на 20–25% выше текущих цен. Основным фактором этого повышения и дефицита продуктов называют увеличение расходов на топливо, что прямо влияет на логистику как перевозки сырья, так и доставки готовой продукции в магазины.

Иван Усс, главный консультант Национального института стратегических исследований, объясняет, что у Украины есть собственные объемы пшеницы и достаточные производственные мощности, однако расходы на топливо остаются ключевым фактором в формировании конечной цены. Повышение стоимости горючего постепенно, но ощутимо влияет на розничную стоимость хлебобулочных изделий, добавляет эксперт.

Дополнительные риски для стабильности рынка создают чрезвычайные ситуации, включая разрушение хлебозаводов или логистической инфраструктуры из-за ракетных атак российской федерации. Подобные случаи могут вызвать дефицит продуктов в Днепропетровской области и еще больше повысить цены.

По состоянию на начало августа 2025 года средние расценки на хлеб в украинских магазинах выглядели так: батон «Румянец» нарезной весом 450 граммов – 27,90 грн; пшеничный хлеб массой 600-650 граммов - 42,99-44,72 грн за упаковку; ржаной «Бородинский» 300 граммов – 44,90 грн. Повышение до 55 гривен создаст ощутимую нагрузку на семейные бюджеты.

Экономисты советуют гражданам планировать закупки заранее и обращать внимание на акционные предложения, чтобы снизить затраты на необходимые продукты во время осеннего сезона. Удорожание хлеба станет наглядным сигналом для потребителей и может повлиять на общий уровень расходов украинских домохозяйств в ближайшее время.

Источник: AgroWeek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.