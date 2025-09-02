Благодійною організацією "Карітас" надаються виплати для ВПО у Дніпропетровській області, проте гроші можна використати лише на оренду житла, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.
Програма передбачає надання фінансової допомоги родинам, які тимчасово мешкають у місті Кривий Ріг або в населених пунктах Криворізького району. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах і потребують часу для облаштування побуту на новому місці.
Отримати виплати для ВПО у Дніпропетровській області можуть переселенці, які відповідають хоча б одній із наведених умов:
- прибули до регіону з тимчасово окупованих територій або з районів, де тривають бойові дії, причому зробили це не пізніше ніж 30 днів тому;
- були змушені залишити школи чи дитячі садки, у яких тимчасово проживали, через підготовку навчальних закладів до початку нового навчального року;
- наразі мешкають у гуртожитках.
Виплати для ВПО у Дніпропетровській області надаються строком на 6 місяців. Це вагомий ресурс, що дозволить родинам зменшити навантаження на сімейний бюджет та мати можливість спокійніше шукати стабільне житло й поступово інтегруватися у нове середовище.
Ключовою умовою участі в програмі є належність людини чи родини до категорії вразливості. До таких категорій належать:
- вагітні жінки, матері з немовлятами та сім’ї з дітьми до 3 років;
- багатодітні родини, де виховується 3 і більше дітей;
- одинокі матері, батьки чи опікуни, які самостійно дбають про дітей;
- люди з інвалідністю 1 та 2 групи;
- особи з тяжкими хронічними захворюваннями, які потребують постійного догляду;
- самотні люди похилого віку віком понад 60 років.
«Карітас» наголошує: мета цієї програми – підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги, забезпечивши їх хоча б мінімальною стабільністю у питанні житла.
