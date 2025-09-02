Отримати виплати для ВПО у Дніпропетровській області можуть переселенці, які відповідають хоча б одній із умов.

Благодійною організацією "Карітас" надаються виплати для ВПО у Дніпропетровській області, проте гроші можна використати лише на оренду житла, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації на сторінці у Фейсбук.

Програма передбачає надання фінансової допомоги родинам, які тимчасово мешкають у місті Кривий Ріг або в населених пунктах Криворізького району. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах і потребують часу для облаштування побуту на новому місці.

Отримати виплати для ВПО у Дніпропетровській області можуть переселенці, які відповідають хоча б одній із наведених умов:

прибули до регіону з тимчасово окупованих територій або з районів, де тривають бойові дії, причому зробили це не пізніше ніж 30 днів тому;

були змушені залишити школи чи дитячі садки, у яких тимчасово проживали, через підготовку навчальних закладів до початку нового навчального року;

наразі мешкають у гуртожитках.

Виплати для ВПО у Дніпропетровській області надаються строком на 6 місяців. Це вагомий ресурс, що дозволить родинам зменшити навантаження на сімейний бюджет та мати можливість спокійніше шукати стабільне житло й поступово інтегруватися у нове середовище.

Ключовою умовою участі в програмі є належність людини чи родини до категорії вразливості. До таких категорій належать:

вагітні жінки, матері з немовлятами та сім’ї з дітьми до 3 років;

багатодітні родини, де виховується 3 і більше дітей;

одинокі матері, батьки чи опікуни, які самостійно дбають про дітей;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи;

особи з тяжкими хронічними захворюваннями, які потребують постійного догляду;

самотні люди похилого віку віком понад 60 років.

«Карітас» наголошує: мета цієї програми – підтримати тих, хто найбільше потребує допомоги, забезпечивши їх хоча б мінімальною стабільністю у питанні житла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.