Получить выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области могут переселенцы, которые отвечают хотя бы одному из условий.

Благотворительной организацией "Каритас" предоставляются выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области, однако деньги можно использовать только на аренду жилья, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на странице Facebook.

Программа предусматривает предоставление финансовой помощи семьям, временно проживающим в городе Кривой Рог или в населенных пунктах Криворожского района. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и требующих времени для обустройства быта на новом месте.

Получить выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области могут переселенцы, которые отвечают хотя бы одному из приведенных условий:

прибыли в регион с временно оккупированных территорий или из районов, где продолжаются боевые действия, причем сделали это не позднее 30 дней назад;

были вынуждены покинуть школы или детские сады, в которых временно проживали, из-за подготовки учебных заведений к началу нового учебного года;

сейчас живут в общежитиях.

Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляются сроком на 6 месяцев. Это весомый ресурс, который позволит семьям уменьшить нагрузку на семейный бюджет и спокойнее искать стабильное жилье и постепенно интегрироваться в новую среду.

Ключевым условием участия в программе является принадлежность человека или семьи к категории уязвимости. К таким категориям относятся:

беременные женщины, матери с младенцами и семьи с детьми младше 3 лет;

многодетные семьи, где воспитывается 3 и более детей;

одинокие матери, родители или опекуны, самостоятельно заботящиеся о детях;

люди с инвалидностью 1 и 2 группы;

лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающимися в постоянном уходе;

одинокие пожилые люди старше 60 лет.

«Каритас» отмечает: цель этой программы – поддержать тех, кто больше нуждается в помощи, обеспечив их хотя бы минимальной стабильностью в вопросе жилья.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.