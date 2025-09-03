У Дніпропетровській області діє програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, тож розповідаємо все, про що варто знати.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області реалізується у форматі продуктових сертифікатів, які можна використати в торговельній мережі АТБ, повідомляє Pоliteka.

Такий підхід дозволяє людям похилого віку самостійно обирати продукти відповідно до власних потреб.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області запроваджена благодійним фондом «Крок з Надією» за підтримки міжнародних партнерів. У межах цього проєкту мешканці регіону можуть отримати ваучери на суму 440 гривень.

Сертифікати діють у магазинах мережі АТБ, що дає можливість купувати саме ті товари, які є найбільш необхідними. Формат підтримки через сертифікати робить процес максимально зручним.

Кожен отримувач має змогу сам вирішувати, які продукти придбати. Це особливо важливо для тих, хто дотримується певних дієтичних обмежень або має певні потреби.

Саме тому гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області враховує індивадуальні особливості кожного ортимувача.

Ініціатива стала можливою завдяки співпраці з Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank і мережею супермаркетів АТБ. Завдяки цим партнерам вдалося організувати адресну підтримку, яка охоплює тих, хто зараз найбільше її потребує.

Щоб отримати сертифікат, необхідно пройти онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Процедура нескладна. Достатньо перейти за посиланням, знайти чат-бот і виконати кілька простих інструкцій. Весь процес займає лише кілька хвилин.

Якщо під час реєстрації виникають питання чи складнощі, діє гаряча лінія підтримки. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер у проміжку з 13:00 до 18:00. Для звернень надано номер 063 336 58 29.

