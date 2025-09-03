В Днепропетровской области действует программа гуманитарной помощи для пенсионеров, так что рассказываем все, о чем стоит знать.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области реализуется в формате продуктовых сертификатов, которые можно использовать в торговой сети АТБ, сообщает Pоliteka.

Такой подход позволяет пожилым людям самостоятельно выбирать продукты в соответствии с собственными потребностями.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области введена благотворительным фондом «Шаг с Надеждой» при поддержке международных партнеров. В рамках этого проекта жители региона могут получить ваучеры на сумму 440 гривен.

Сертификаты действуют в магазинах сети АТБ, что дает возможность покупать именно те товары, которые наиболее необходимы. Формат поддержки через сертификаты делает процесс максимально удобным.

Каждый получатель может сам решать, какие продукты приобрести. Это особенно важно для тех, кто соблюдает определенные диетические ограничения или имеет определенные потребности.

Именно поэтому гуманитарная помощь пенсионерам в Днепропетровской области учитывает индивадуальные особенности каждого ортимивателя.

Инициатива стала возможна благодаря сотрудничеству с Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сетью супермаркетов АТБ. Благодаря этим партнерам удалось организовать адресную поддержку, которая охватывает тех, кто сейчас больше всего в ней нуждается.

Чтобы получить сертификат, необходимо пройти онлайн регистрацию через чат-бот в Telegram. Процедура несложная. Достаточно перейти по ссылке, найти чат-бот и проделать несколько простых инструкций. Весь процесс занимает всего несколько минут.

Если при регистрации возникают вопросы или сложности, действует горячая линия поддержки. Звонки принимаются с понедельника по четверг в промежутке с 13:00 до 18:00. Для обращений предоставлен номер 063 336 58 29.

