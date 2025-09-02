Робота для пенсіонерів у Харкові охоплює посади в логістиці, торгівлі та харчовій промисловості, надаючи шанс залишатися активними та отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції оприлюднені на порталі work.ua.

ХЛ №2 потребує прибиральницю для службових приміщень. Пропонована оплата становить 8 000 грн. Робоче місце знаходиться на вулиці Харківських Дивізій, 8. Вакансія відкрита для пенсіонерів, студентів та людей з інвалідністю. Робота передбачає змінний графік або неповний день. Працівникам надають миючі засоби, необхідне обладнання та інструктаж з безпеки. Основні завдання включають миття підлог, стін, меблів, дверей, вікон, дзеркал, санвузлів та підтримку чистоти під час заходів.

Компанія «Нова пошта» шукає двірника в районі Центрального ринку із зарплатою від 10 000 до 11 000 грн. Працівникам гарантують офіційне оформлення, оплачувану відпустку, лікарняні та медичне страхування. До обов’язків входить прибирання службових та офісних приміщень, зон загального користування, винесення сміття та провітрювання приміщень. Важливі охайність, знання методів прибирання та засобів догляду.

Крім того, у Києві мережа NOVUS запрошує кухаря із зарплатою від 22 100 до 25 800 грн. Вакансія відкрита для пенсіонерів, студентів та осіб з інвалідністю. Основні завдання — приготування страв, контроль термінів придатності продуктів, оформлення продукції, дотримання чистоти та робота з обладнанням. Графік — 7/7 з 7:00 до 19:00.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові дозволяє літнім людям залишатися зайнятими, отримувати заробіток та обирати підходящий графік у різних сферах діяльності, від логістики та торгівлі до харчової галузі, із забезпеченням комфортних умов праці.

