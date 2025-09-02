Работа для пенсионеров в Харькове охватывает должности в логистике, торговле и пищевой промышленности, предоставляя шанс оставаться активным и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Актуальные предложения опубликованы на портале work.ua.

ХЛ №2 нуждается в уборщице для служебных помещений. Предлагаемая оплата составляет 8000 грн. Рабочее место находится на улице Харьковских Дивизий, 8. Вакансия открыта для пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью. Работа предполагает сменный график или неполный день. Работникам предоставляют моющие средства, необходимое оборудование и инструктаж по безопасности. Основные задачи включают мытье полов, стен, мебели, дверей, окон, зеркал, санузлов и поддержание чистоты во время мероприятий.

Компания «Новая почта» ищет дворника в районе Центрального рынка с зарплатой от 10000 до 11000 грн. Работникам гарантируют официальное оформление, оплачиваемый отпуск, больничные и медицинское страхование. В обязанности входит уборка служебных и офисных помещений, зон общего пользования, вынос мусора и проветривание помещений. Важны чистоплотность, знание методов уборки и средств ухода.

Кроме того, в Киеве сеть NOVUS приглашает повара с зарплатой от 22100 до 25800 грн. Вакансия открыта для пенсионеров, студентов и лиц с инвалидностью. Основные задачи – приготовление блюд, контроль сроков годности продуктов, оформление продукции, соблюдение чистоты и работа с оборудованием. График - 7/7 с 7:00 до 19:00.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове позволяет пожилым людям оставаться занятыми, получать заработок и выбирать подходящий график в разных сферах деятельности, от логистики и торговли до пищевой отрасли, с обеспечением комфортных условий труда.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Прогноз погоды на август в Харькове: какие сюрпризы подкинет последний месяц лета.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: кому нужно обратиться в ПФУ, чтобы не потерять помощь.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: украинцам рассказали, куда можно обратиться за помощью.