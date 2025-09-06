Робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує варіанти у торгівлі, охороні та логістиці, з комфортними умовами та офіційною зарплатою.

Актуальні вакансії розміщує сайт work.ua.

У торговельному центрі Gagarin Mall компанія COMFY пропонує неповну зайнятість для прибиральниць. Заробітна плата становить 5 700 грн. Основні обов’язки включають прибирання торгового залу та підсобних приміщень, дотримання чистоти та порядку. Графік роботи — 3/3 або 2/2, з 8:00 до 15:00. Працівникам надається робоча форма та інвентар, передбачене офіційне оформлення та своєчасна виплата заробітку.

Ще одна пропозиція — охоронник у компанії Стаф, РОА, ТОВ на вахтовий метод 20/10 із зарплатою від 10 000 до 15 000 грн. Працівникам надають гуртожиток і харчування. Вимоги: досвід роботи в охоронних структурах, відсутність судимості, наявність паспорта, ідентифікаційного коду, військового квитка та медичних сертифікатів від психіатра і нарколога. Перевага — ветерани.

Для тих, хто володіє водійськими навичками, компанія «М’ясна Мануфактура» пропонує посаду водія-експедитора з зарплатою від 20 000 до 25 000 грн плюс бонуси. Вимоги: посвідчення категорії С або С1, досвід від двох років, пунктуальність та знання доріг міста й області. Обов’язки включають доставку м’ясної продукції, контроль технічного стану автомобіля та взаємодію зі складом і менеджерами. Працівникам надаються офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, стабільна зарплата та можливість кар’єрного зростання.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонує варіанти у торгівлі, охороні та логістиці, з комфортними умовами та офіційною зарплатою, що дозволяє поєднувати активність та фінансову стабільність.

