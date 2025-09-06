Работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает варианты по торговле, охране и логистике, с комфортными условиями и официальной зарплатой.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге включает торговлю, охрану и доставку продукции, обеспечивая официальное трудоустройство и стабильную оплату, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии размещает сайт work.ua.

В торговом центре Gagarin Mall компания COMFY предлагает неполную занятость для уборщиц . Заработная плата составляет 5700 грн. Основные обязанности включают уборку торгового зала и подсобных помещений, соблюдение чистоты и порядка. График работы - 3/3 или 2/2, с 8:00 до 15:00. Работникам предоставляется рабочая форма и инвентарь, предусмотрено официальное оформление и своевременная выплата заработка.

Еще одно предложение – охранник в компании Стаф, РОА, ООО на вахтенный метод 20/10 с зарплатой от 10 000 до 15 000 грн. Работникам предоставляют общежитие и питание. Требования: опыт работы в охранных структурах, отсутствие судимости, наличие паспорта, идентификационного кода, военного билета и медицинских сертификатов психиатра и нарколога. Преимущество – ветераны.

Для обладающих водительскими навыками компания «Мясная Мануфактура» предлагает должность водителя-экспедитора с зарплатой от 20 000 до 25 000 грн плюс бонусы. Требования: удостоверение категории С или С1, опыт двух лет, пунктуальность и знание дорог города и области. Обязанности включают в себя доставку мясной продукции, контроль технического состояния автомобиля и взаимодействие с составом и менеджерами. Работникам предоставляются официальное трудоустройство, социальные гарантии, стабильная зарплата и карьерный рост.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагает варианты торговли, охраны и логистики, с комфортными условиями и официальной зарплатой, что позволяет сочетать активность и финансовую стабильность.

