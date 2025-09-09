Саме тому дефіцит продуктів у Сумській області може позначитися на бюджеті домогосподарств.

Дефіцит продуктів у Сумській області може стати відчутним викликом вже восени через очікуване подорожчання хліба, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що основним чинником підвищення вартості виступає зростання цін на пальне, яке безпосередньо впливає як на виробничий процес, так і на доставку продукції.

За словами головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, хоча в Україні вистачає пшениці та функціонують власні потужності для випікання, енергетичні витрати стають визначальним чинником формування собівартості. Він підкреслив, що навіть невелике підвищення вартості пального провокує здорожчання готового товару.

Економіст спрогнозував, що середня ціна пшеничного буханця може досягти 55 гривень. Хоча це не подвоєння показника, проте для родин, які вже стикаються зі зростанням витрат на харчі та оплату комунальних послуг, підвищення буде відчутним. Ус також зауважив, що форс-мажорні обставини, зокрема пошкодження хлібозаводів унаслідок обстрілів, здатні пришвидшити цей процес і посилити дефіцит.

На початок серпня 2025 року ціни становили: 450 г батона «Рум’янець» нарізного — 27,90 грн, упаковка пшеничного хліба масою 600–650 г — 42,99–44,72 грн, а 300 г житнього «Бородинського» — 44,90 грн. Отже, прогнозоване підвищення до 55 грн означатиме збільшення на 20–25%.

Подальша динаміка залежатиме від кількох факторів: вартості пального, стану логістики, сезонності врожаю та стабільності гривні, що впливає на імпортні компоненти й обладнання.

Фахівці відзначають, що різкого шоку не передбачається, однак поступове зростання до позначки у 55 гривень є цілком імовірним. Саме тому дефіцит продуктів у Сумській області може позначитися на бюджеті домогосподарств, а подорожчання хліба стане відчутним уже восени.

