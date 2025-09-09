Поэтому дефицит продуктов в Сумской области может сказаться на бюджете домохозяйств.

Дефицит продуктов в Сумской области может стать ощутимым вызовом уже осенью из-за ожидаемого подорожания хлеба, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что основным фактором повышения стоимости выступает рост цен на топливо, непосредственно влияющий как на производственный процесс, так и на доставку продукции.

По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, хотя в Украине хватает пшеницы и функционируют собственные мощности для выпечки, энергетические затраты становятся определяющим фактором в формировании себестоимости. Он подчеркнул, что даже небольшое повышение стоимости горючего провоцирует удорожание готового товара.

Экономист спрогнозировал, что средняя цена пшеничной буханки может достигнуть 55 гривен. Хотя это не удвоение показателя, однако для семей, уже сталкивающихся с ростом расходов на продовольствие и оплату коммунальных услуг, повышение будет ощутимым. Усс также отметил, что форс-мажорные обстоятельства, в частности повреждение хлебозаводов в результате обстрелов, способны ускорить этот процесс и усугубить дефицит.

На начало августа 2025 года цены составляли: 450 г батона «Румьянец» нарезного – 27,90 грн, упаковка пшеничного хлеба массой 600–650 г – 42,99–44,72 грн, а 300 г ржаного «Бородинского» – 44,90 грн. Следовательно, прогнозируемое повышение до 55 грн будет означать увеличение на 20–25%.

Дальнейшая динамика будет зависеть от нескольких факторов: стоимости горючего, состояния логистики, сезонности урожая и стабильности гривни, что влияет на импортные компоненты и оборудование.

Специалисты отмечают, что резкого шока не предвидится, однако постепенный рост до отметки в 55 гривен вполне вероятен. Именно поэтому дефицит продуктов в Сумской области может сказаться на бюджете домохозяйств, а подорожание хлеба станет ощутимым уже осенью.

Источник: День.LIVE

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание муки в Сумской области: магазины резко переписали цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Сумской области: что может оказаться под угрозой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: в ПФУ раскрыли, сколько можно получить ко Дню Независимости.