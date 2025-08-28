Опубліковано оновлений графік відключення світла на 30-31 серпня в Полтавській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Як інформують на сайті Скороходівської селищної ради, графік відключення світла на 30-31 серпня в Полтавській області вводять у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на обладнанні.

30.08 з 08:00 до 20:00 електропостачання буде відсутнє у селі Андрійки. Під обмеження підпадуть такі одреси: Заярська 10, 12, Кооперативний 1, 2, Космонавтів 1, 2, 3, 10, 48, Луговий 4, 6, 8, 14, Миру 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83, Новоселів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, Садова 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21.

У Брусівці це буде провулок Будівничий 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32, Бузковий 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62, Вишнева 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б, Затишна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68, Козацький 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22, Молодіжна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40, Незалежності 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69.

А у Винниках незручності терпітимуть мешканці таких адрес: Бузкова 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, ВИННИКИ без маршрута 18, Нова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, Озерна 2, 3, 8, 16, Південна 1, 3, 7, 8, 10, Садова 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 24, 25, Степова 1, 5, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40А, 42, 47, 48, 73, Шевченка 5, 9.

31.09 з 08:00 до 20:00 знеструмлення будуть діяти на таких вулицях:

В Андрійках - Заярська 10, 12, Кооперативний 1, 2, Космонавтів 1, 2, 3, 10, 48, Луговий 4, 6, 8, 14, Миру 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83, Новоселів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, Садова 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21.

В Бреусівці - Будівничий 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32, Бузковий 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62, Вишнева 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б, Затишна 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68, Козацький 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22, Молодіжна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40, Незалежності 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69.

Нова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35, Олеся Гончара 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 51, Перемоги 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79.

Південний 2, 3, 5, 6, 8, Садовий 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45, 54, 58, Степова 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71, Церковна 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 64, 65.

Графік відключення світла на 30-31 серпня в Полтавській області не лише ці адреси. Низку інших можна перегдянуи на сайті Скороходівської селищної ради.

