Місцевим мешканцям варто знати про графік відключення світла на 2-3 вересня в Сумській області.

Графік відключення світла на 2-3 вересня в Сумській області оприлюднений для того, аби жителі заздалегідь знали про ремонтні роботи і змогли підготуватися, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті Недригайлівської громади, АТ «Сумиобленерго» ввело графік відключення світла на 2-3 вересня в Сумській області. Знеструмлення необхідні для технічного обслуговування та забезпечення стабільної роботи мережі.

Графік відключення світла на 2-3 вересня в Сумській області передбачає перерви у подачі електроенергії в кількох населених пунктах. У Великій Діброві незручності терпітимуть на вулиці Велика Діброва 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 2, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 35, 4, 42, 48, 6, 7, 9.

Обмеження триватиме з 08:00 до 16:00 02.09. Причина робіт полягає у ремонті повітряної лінії електропередачі.

У Сакунихі електрику відключать у цей же день і в той же часовий проміжок. Перелік адрес включає Вишневу 1, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 6, 60, 68, 70, 76, 82, 88, 9, 90.

Незручності також стосуються Горькового, де тимчасово буде знеструмлена Вишнева 1, 11, 12, 13, 14, 164, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 3Г, 4, 40, 42, 43, 7, 8, 9. Роботи заплановані на 03.09 з 08:00 до 16:00.

У Мелешківці електропостачання буде відсутнє за такими адресами Веселий Поділ 12, 14, 15, 2, 20, 21, 25, 27, 3, 31, 35, 37, 4, 6, 7, 8, 9, Вигонянщина 15, 17, 19, 2, 23, 25, 29, 3, 35, 39, 41, 43, 45, 7, Молодіжна 1, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, Юрківщина 1, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 1Г, 27, 3, 31, 39, 4, 5, 6, 7Г.

Жителі Пушкарщини 03.09 також мають бути готові до знеструмлення на блуневій 12, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 44, 46, 56, 8. У Червоній Слободі роботи заплановані на Великій Новоселиці 18, 22, 35, 39, 41, 45, 49, 5, 7, 8, Духанівці 1, 10, 11, 13, 15, 16, 165, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 25/1, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 56, 7А, 8.

А також обмеження охоплять вулицю Каштанова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 420, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 8, 9, Мала Новоселиця 1, 3, 4, 6, 9, Новоселиця 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, Село 12, 13, 14, 15, 19, 2, 25, 6, 7, 9, Хорол 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 238, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

