Местным жителям следует знать о графике отключения света на 2-3 сентября в Сумской области.

График отключения света на 2-3 сентября в Сумской области обнародован для того, чтобы жители заранее знали о ремонтных работах и ​​смогли подготовиться, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте Недригайловского общества, АО «Сумыоблэнерго» ввело график отключения света на 2-3 сентября в Сумской области. Обестоки необходимы для технического обслуживания и обеспечения стабильной работы сети.

График отключения света на 2-3 сентября в Сумской области предусматривает перерыв в подаче электроэнергии в нескольких населенных пунктах. В Большой Диброве неудобства будут испытывать на улице Большая Диброва 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 17, 2, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 35, 4, 42, 48, 6, 7, 9.

Ограничение продлится с 08:00 до 16:00 02.09 . Причина работ состоит в ремонте воздушной линии электропередачи.

В Сакунихе электричество отключат в этот же день и в тот же временной промежуток . Список адресов включает Вишневую 1, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 54, 6, 60, 68, 70, 76, 82, 88, 9, 90.

Неудобства также касаются Горькового , где временно будет обесточена Вишневая 1, 11, 12, 13, 14, 164, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 3Г, 4, 40, 42, 43, 7, 8, 9. Работы запланированы на 03.09 с 08:00 до 16:00.

В Мелешковке электроснабжение будет отсутствовать по таким адресам Веселый Подол 12, 14, 15, 2, 20, 21, 25, 27, 3, 31, 35, 37, 4, 6, 7, 8, 9, Молодежная 1, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, Юрковщина 1, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 1Г, 27, 3, 31, 39, 4, 5, 6, 7Г.

Жители Пушкарщины 03.09 также должны быть готовы к обесточению на блуневой 12, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 44, 46, 56, 8. В Красной Слободе работы запланированы на Великой Новоселице 18, 22, 35, 39, 41, 45, 49, 5, 7, 8, Духановцы 1, 10, 11, 13, 15, 16, 165, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 25/1, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 56, 7А, 8.

А также ограничения охватят улицу Каштановая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 420, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 8, 9, Малая Новоселица 1, 3, 4, 6, 9, Новоселица 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, Село 2, 13, 14, 15, 19, 2, 25, 6, 7, 9, Хорол 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 238, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

