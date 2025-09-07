Саме ці фактори підсилюють ризики, що дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах стане серйозним викликом.

Дефіцит продуктів у Харківській області може стати відчутним через складні погодні умови, які навесні та влітку завдали значної шкоди агросектору, повідомляє Politeka.

Сильні заморозки на півдні змусили фермерів пересівати тисячі гектарів, а подальші зливи й град знищили значну частину врожаю.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, пшениця цього року стане найнижчою за останнє десятиліття. Частина посівів вимерзла, решту пошкодили стихійні лиха. Це вже вплинуло на ціни: на початку липня тонна коштувала менш як 8 тисяч гривень, нині — майже 9 тисяч. Зниження вартості не прогнозується. Експортні можливості скоротяться до 15 мільйонів тонн.

Водночас внутрішній ринок залишиться із запасами борошна та хліба, хоча їхня вартість підніметься. Томич підрахував, що середньорічне подорожчання хлібобулочних виробів складе до 25%.

Щодо кукурудзи, попередні прогнози були оптимістичними, проте негода внесла корективи. Очікуваний експорт у 24 мільйони тонн буде нижчим, хоча точні цифри визначать після початку жнив. Ціна наразі утримується на рівні 9600 гривень за тонну.

Аналогічні проблеми торкнулися озимих та ячменю. Ситуація з олією стабільна, значного зростання не очікується, хоча в серпні можливі коливання через сезонний попит. На ринку сої та ріпаку аграрії намагаються швидко вивозити законтрактовані обсяги через ймовірність запровадження мит.

Ціни на картоплю та овочі найближчим часом залишаться стабільними, хоча восени можливе зростання, адже збір ускладнюють нестача робочих рук і наслідки стихії. Саме ці фактори підсилюють ризики, що дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах стане серйозним викликом.

