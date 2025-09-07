Именно эти факторы усиливают риски того, что дефицит продуктов в Харьковской области и других регионах станет серьезным вызовом.

Дефицит продуктов в Харьковской области может стать ощутимым из-за сложных погодных условий, которые весной и летом нанесли значительный ущерб агросектору, сообщает Politeka.

Сильные заморозки на юге заставили фермеров пересевать тысячи гектаров, а последующие ливни и град уничтожили значительную часть урожая.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, пшеница в этом году станет самой низкой за последнее десятилетие. Часть посевов вымерзла, остальные повредили стихийные бедствия. Это уже повлияло на цены: в начале июля тонна стоила менее 8 тысяч гривен, сейчас почти 9 тысяч. Снижение стоимости не прогнозируется. Экспортные возможности сократятся до 15 миллионов тонн.

В то же время, внутренний рынок останется с запасами муки и хлеба, хотя их стоимость поднимется. Томич подсчитал, что среднегодовое подорожание хлебобулочных изделий составит до 25%.

Что касается кукурузы, предыдущие прогнозы были оптимистичными, однако непогода внесла коррективы. Ожидаемый экспорт в 24 миллиона тонн будет ниже, хотя точные цифры определят после начала жатвы. Цена в настоящее время удерживается на уровне 9600 гривен за тонну.

Аналогичные проблемы коснулись озимых и ячменя. Ситуация с маслом стабильная, значительного роста не ожидается, хотя в августе возможны колебания из-за сезонного спроса. На рынке сои и рапса аграрии пытаются быстро вывозить законтрактованные объемы из-за вероятности введения пошлин.

Цены на картофель и овощи в ближайшее время останутся стабильными, хотя осенью возможен рост, ведь сбор осложняет нехватку рабочих рук и последствия стихии. Именно эти факторы усиливают риски того, что дефицит продуктов в Харьковской области и других регионах станет серьезным вызовом.

