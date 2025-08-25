Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається місцевим мешканцям, які належать до певної категорії.

Українці, які наблизилися до пенсійного віку, але не змогли накопичити достатньо стажу, можуть отримати грошову допомогу в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі "Дія", грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області може бути призначена тим, кому виповнилося 60 років, але хто не має необхідних 32 років страхового стажу.

За законом людина все ж має право на виплати, проте обов’язково повинна відповідати кільком основним вимогам. Першою умовою є наявність не менше ніж 15 років стажу. Другою є відсутність будь-яких інших пенсій чи державних виплат.

Третьою умовою вважається підтверджена скрутна фінансова ситуація та відсутність інших джерел доходу. Розмір такої грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області визначається індивідуально.

Він дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб і середнім доходом на одного члена родини за останні 6 місяців. У 2025 році ця сума не може перевищувати 3028 гривень.

Щоб отримати кошти, потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання. Заявник подає низку документів. Серед них заява, паспорт, ідентифікаційний код, довідка про трудовий стаж від Пенсійного фонду, довідка про склад сім’ї та декларація про доходи й майно за останні пів року.

Після подання пакету паперів, рішення мають ухвалити за 10 днів. Втім не кожне звернення закінчується позитивним результатом. Є кілька причин для відмови. Якщо заявник працює або отримує будь-які інші доходи, соціальну підтримку йому не призначать.

Відмова можлива також у випадку, коли у власності є друга квартира, будинок понад певну площу або більше одного автомобіля. Соцзахист має право перевіряти матеріально-побутові умови. Якщо дохід на одного члена сім’ї перевищує визначений рівень, у виплаті також відмовлять.

