Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется местным жителям, принадлежащим к определенной категории.

Украинцы, которые приблизились к пенсионному возрасту, но не смогли накопить достаточно стажа, могут получить денежную помощь в Полтавской области , сообщает Politeka.

Как информируют на портале "Дія", денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области может быть назначена тем, кому исполнилось 60 лет, но кто не имеет необходимых 32 лет страхового стажа.

По закону человек все же имеет право на выплаты, однако обязательно должен отвечать нескольким основным требованиям. Первым условием является наличие не менее 15 лет стажа. Второй является отсутствие каких-либо других пенсий или государственных выплат.

Третьим условием считается подтвержденная затруднительная финансовая ситуация и отсутствие других источников дохода. Размер такой денежной помощи для пенсионеров в Полтавской области определяется индивидуально.

Он равен разнице между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и средним доходом на одного члена семьи за последние 6 месяцев. В 2025 году эта сумма не может превышать 3028 гривен.

Чтобы получить средства, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Заявитель представляет ряд документов. Среди них заявление, паспорт, идентификационный код, справка о трудовом стаже от Пенсионного фонда, справка о составе семьи и право на доходы и имущество за последние полгода.

После подачи пакета бумаг, решение должно быть принято за 10 дней. Впрочем, не каждое обращение заканчивается положительным результатом. Есть несколько причин отказа. Если заявитель работает или получает какие-либо другие доходы, социальную поддержку ему не назначат.

Отказ возможен также в случае, когда в собственности есть вторая квартира, дом сверх определенной площади или более одного автомобиля. Соцзащита имеет право проверять материально-бытовые условия. Если доход на одного члена семьи превышает определенный уровень, в выплате откажут.

