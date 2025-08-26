Місцеві мешканці мають знати, у яких випадках вони можуть втратити грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі.

З 1 жовтня в Україні можуть зупинити низку соціальних виплат, тож грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі може перестати надходити, повідомляє Politeka.

Як йдеться у попередженні ПФУ, це вплине на велику кількість людей, які отримують різні види державної підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі також входить до переліку виплат, які ризикують опинитися під загрозою, якщо їхні одержувачі не пройдуть обов’язкову ідентифікацію.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі залежить від перевірки, яку ініціював Пенсійний фонд України. Починаючи з липня цього року, саме ПФУ взяв на себе адміністрування та виплату 39 видів соціальної підтримки, що раніше перебували у віданні органів соцзахисту.

Через це розпочалася масштабна ідентифікація всіх одержувачів, щоб переконатися у правильності нарахувань. Проблема виникла через масові міграційні процеси та плутанину з документами. Додатковим ризиком стали випадки шахрайства.

Саме для цього і проводиться ретельна звірка даних. Кожен, хто отримує кошти, зобов’язаний підтвердити свою особу, інакше виплати буде зупинено.

Ідентифікацію повинні пройти різні категорії громадян. До них належать люди з інвалідністю та ті, хто здійснює за ними догляд. Це також малозабезпечені сім’ї, самотні матері, діти та дорослі з інвалідністю з дитинства, а ще діти, яким держава виплачує гроші через відсутність аліментів від батьків.

Також це стосується людей пенсійного віку, що не мають права на пенсію, а також жителів окупованих і прифронтових територій, які отримували соцдопомогу з лютого 2022 року по червень 2025 року.

Пройти ідентифікацію можна у кілька способів. Найпростіший варіант з’явитися особисто у сервісний центр Пенсійного фонду.

