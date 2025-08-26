Местные жители должны знать, в каких случаях они могут лишиться денежной помощи для пенсионеров в Запорожье.

С 1 октября в Украине могут остановить ряд социальных выплат, так что денежная помощь для пенсионеров в Запорожье может перестать поступать, сообщает Politeka.

Как говорится в предупреждении ПФУ, это повлияет на большое количество людей, получающих разные виды государственной поддержки.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье также входит в список выплат, которые рискуют оказаться под угрозой, если их получатели не пройдут обязательную идентификацию.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье зависит от проверки, инициированной Пенсионным фондом Украины. Начиная с июля этого года именно ПФУ взял на себя администрирование и выплату 39 видов социальной поддержки, ранее находившихся в ведении органов соцзащиты.

Поэтому началась масштабная идентификация всех получателей, чтобы убедиться в правильности начислений. Проблема возникла из-за массовых миграционных процессов и путаницы с документами. Дополнительным риском стали случаи мошенничества.

Именно для этого и производится тщательная сверка данных. Каждый получающий средства обязан подтвердить свое лицо, иначе выплаты будут остановлены.

Идентификацию должны пройти разные категории граждан. К ним относятся люди с инвалидностью и осуществляющие за ними уход. Это также малообеспеченные семьи, одинокие матери, дети и взрослые с инвалидностью с детства, а также дети, которым государство выплачивает деньги из-за отсутствия алиментов от родителей.

Также это касается людей пенсионного возраста, не имеющих права на пенсию, а также жителей оккупированных и прифронтовых территорий, получавших соцпомощь с февраля 2022 по июнь 2025 года.

Пройти идентификацию можно несколькими способами. Самый простой вариант явиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда.

