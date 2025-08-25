Українці мають можливість отримати грошову допомогу в Кривому Розі, адже уряд ухвалив рішення про суттєві зміни у виплатах.

Від серпня частина громадян зможе розраховувати на щомісячну грошову допомогу в Кривому Розі, яка сягатиме 4 000 гривень, повідомляє Politeka.

Як йдеться у новому рішенні Кабміну, грошова допомога у Кривому Розі стане підкріпленням для людей, які найбільше цього потребують.

Грошова допомога у Кривому Розі на суму 4 000 гривень буде доступна українцям, котрі мають виробничі травми або професійні захворювання і потребують постійного медичного догляду. Від 6 серпня 2025 року набирає чинності рішення, яке передбачає перегляд компенсацій для таких категорій населення.

Як пояснюють в уряді, головна мета полягає у тому, щоб зменшити фінансовий тягар для родин і створити більш надійну систему підтримки для людей, котрі щодня стикаються з наслідками травм чи хвороб, отриманих на роботі.

Зміни стосуються не лише розміру виплат, а й умов, за яких їх призначатимуть. Тепер компенсація залежатиме від конкретного рівня потреб людини. Якщо необхідний спеціальний медичний догляд із забезпеченням ліками або медичними виробами, розмір щомісячної підтримки становитиме 4 000 гривень.

Для тих, хто потребує постійного стороннього догляду разом із медичним забезпеченням, виплата визначена у розмірі 2 000. Якщо йдеться про побутовий догляд та необхідні медичні засоби, підтримка складе 1 333.

Найнижчий рівень компенсації у 800 грн передбачений у випадку, коли людина потребує лише санітарно гігієнічних засобів та медикаментів чи медвиробів.

Диференційований підхід до виплат дозволяє врахувати, що в когось потреби більші, а в когось менші, але кошти мають надходити кожному, хто їх дійсно потребує.

