У украинцев есть возможность получить денежную помощь в Кривом Роге, ведь правительство приняло решение о существенных изменениях в выплатах.

С августа часть граждан сможет рассчитывать на ежемесячное денежная помощь в Кривом Роге , которое будет достигать 4 000 гривен, сообщает Politeka.

Как говорится в новом решении Кабмина, денежная помощь в Кривом Роге станет подкреплением для людей, наиболее нуждающихся в этом.

Денежная помощь в Кривом Роге на сумму 4 000 гривен будет доступна украинцам, имеющим производственные травмы или профессиональные заболевания и нуждающимся в постоянном медицинском уходе. С 6 августа 2025 года вступает в силу решение, предусматривающее пересмотр компенсаций для таких категорий населения.

Как объясняют в правительстве, главная цель состоит в том, чтобы уменьшить финансовое бремя для семей и создать более надежную систему поддержки для людей, ежедневно сталкивающихся с последствиями травм или болезней, полученных на работе.

Изменения касаются не только размера выплат, но и условий, при которых они будут назначаться. Теперь компенсация будет зависеть от конкретного уровня потребностей человека. Если необходим специальный медицинский уход с обеспечением лекарством или медицинскими изделиями, размер ежемесячной поддержки составит 4 000 гривен.

Для нуждающихся в постоянном постороннем уходе вместе с медицинским обеспечением выплата определена в размере 2 000. Если речь идет о бытовом уходе и необходимых медицинских средствах, поддержка составит 1 333.

Самый низкий уровень компенсации в 800 грн предусмотрен в случае, когда человек нуждается только в санитарно гигиенических средствах и медикаментах или медизделиях.

Дифференцированный подход к выплатам позволяет учесть, что у кого-то потребности больше, а у кого-то меньше, но средства должны поступать каждому, кто в них действительно нуждается.

