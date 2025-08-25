Дефіцит продуктів у Львівській області може найбільше торкнутися круп, тоді як постачання овочів і фруктів наразі стабільне.

Дефіцит продуктів у Львівській області набуває актуальності через активне поширення азійської сарани на територіях, де вирощують основні зернові культури, повідомляє Politeka.

У південних районах спостерігають масові скупчення шкідника, а в регіонах, де раніше його не було, фахівці вже проводять обстеження полів і шукають ефективні методи захисту посівів. Фермери наголошують, що азійська перелітна сарана може долати сотні кілометрів щодня та формувати величезні колонії.

Експерти попереджають, що шкідник здатний знищити врожай за лічені години, поїдаючи усе на своєму шляху. Під удар потрапляє не лише пшениця або кукурудза, а й овочі, баштанні, виноград та молоді дерева. Як зазначає біолог та ентомолог Михайло Муленко, комаха не обирає культури – вона знищує все без винятку.

Особливу небезпеку становлять поля з зерновими та бобовими культурами. Також ризикують городи, садові ділянки та посіви соняшника або картоплі. Комахи харчуються перед світанком і ввечері, пересуваючись групами на десятки кілометрів. Через це дефіцит продуктів у Львівській області може найбільше торкнутися круп, тоді як постачання овочів і фруктів наразі стабільне.

У супермаркетах ЕКО МАРКЕТ повідомляють, що дефіциту товарів та перебоїв із поставками не зафіксовано. Овочі та фрукти надходять у необхідних обсягах, фермери проводять профілактичну обробку полів, ситуація контрольована, а споживачам панікувати не варто.

Окрім того, на Львівщині повідомляли про дефіцит яблук.

В Україні майже немає місцевих яблук, і фрукти поступово стають преміальними. Середня ціна досягла 85,20 грн/кг, утричі перевищивши торішній показник у 28,11 грн, повідомляє Oлександр Хорєв із EastFruit Weekly Ukraine.

Ринок заповнили переважно польські товари, які замінили вітчизняні. Аграрний експерт Іван Томич пояснює ситуацію старінням садів та скороченням їх посадки. Цікаво, що зараз індикатором цін для яблук виступають банани, які подорожчали до 74,15 грн/кг.

Експерти попереджають: якщо тенденція збережеться, яблука остаточно стануть преміальним продуктом.

