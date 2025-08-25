Дефицит продуктов во Львовской области может больше затронуть крупы, тогда как поставка овощей и фруктов сейчас стабильна.

Дефицит продуктов во Львовской области приобретает актуальность из-за активного распространения азиатской саранчи на территориях, где выращивают основные зерновые культуры, сообщает Politeka.

В южных районах наблюдают массовые скопления вредителя, а в регионах, где раньше его не было, специалисты уже проводят обследование полей и ищут эффективные методы защиты посевов. Фермеры отмечают, что азиатская перелетная саранча может преодолевать сотни километров в день и формировать огромные колонии.

Эксперты предупреждают, что вредитель способен уничтожить урожай в считанные часы, поедая все на своем пути. Под удар попадает не только пшеница или кукуруза, но и овощи, бахчевые, виноград и молодые деревья. Как отмечает биолог и энтомолог Михаил Муленко, насекомое не выбирает культуру – она уничтожает все без исключения.

Особую опасность представляют поля с зерновыми и бобовыми культурами. Также рискуют огороды, садовые участки и посевы подсолнечника или картофеля. Насекомые питаются перед рассветом и вечером, передвигаясь по группам на десятки километров. Из-за этого дефицит продуктов во Львовской области может больше затронуть крупы, тогда как поставка овощей и фруктов сейчас стабильна.

В супермаркетах ЭКО МАРКЕТ сообщают, что дефицит товаров и перебоев с поставками не зафиксирован. Овощи и фрукты поступают в необходимых объемах, фермеры проводят профилактическую обработку полей, ситуация контролируется, а потребителям паниковать не стоит.

Кроме того, во Львовской области сообщали о дефиците яблок.

В Украине почти нет местных яблок и фрукты постепенно становятся премиальными. Средняя цена достигла 85,20 грн/кг, втрое превысив прошлогодний показатель в 28,11 грн, сообщает Александр Хорев из EastFruit Weekly Ukraine.

Рынок заполнили преимущественно польские товары, заменившие отечественные. Аграрный эксперт Иван Томич объясняет ситуацию старением садов и сокращением их посадки. Интересно, что индикатором цен для яблок выступают бананы, которые подорожали до 74,15 грн/кг.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, яблоки станут премиальным продуктом.

Источник: Коммерсант украинский, Хвиля

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.