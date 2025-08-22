Грошова допомога в Дніпрі надається частині українців, що відповідають певним умовам, виплата була запущена влітку, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні Дії.
Після того, як дитину офіційно зарахують до першого класу української школи, батьки зможуть оформити грошову допомогу в Дніпрі у рамках програми «Пакунок школяра».
Зробити це можна у два способи: дочекатися пуш-сповіщення у застосунку Дія та перейти за посиланням, або ж самостійно подати заяву безпосередньо у застосунку.
Як оформити грошову допомогу через Дію
Процедура займає лише кілька кроків:
- Оновіть застосунок Дія та відкрийте розділ «Допомога від держави».
- Перейдіть до вкладки «Пакунок школяра».
- Оберіть дитину, для якої оформлюєте виплату.
- Відкрийте спеціальний рахунок на Дія.Картці.
- Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.
- Надішліть заяву на розгляд.
Подати заявку потрібно до 15 листопада. Після схвалення кошти автоматично зарахують на Дія.Картку. Використати їх можна як для онлайн-покупок, так і у звичайних магазинах — протягом 180 днів від моменту надходження.
На що дозволено витратити грошову допомогу в Дніпрі:
Виплата з програми «Пакунок школяра» надходить на спеціальний рахунок і призначена виключно для придбання речей, необхідних першокласнику. Це можуть бути:
- канцелярські товари;
- дитячий одяг;
- взуття.
Допомога надається усім без винятку першокласникам. Якщо у родині навчаються двійнята чи кілька дітей одного віку, кошти можна отримати на кожну дитину окремо.
Два способи оформлення
Батьки можуть отримати повідомлення про можливість оформлення допомоги безпосередньо у Дії, якщо користуються цим сервісом. Якщо ж такої опції немає, заяву можна подати через Пенсійний фонд. Важливо: виплата призначається лише одному з батьків.
