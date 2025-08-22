Грошова допомога в Дніпрі надається частині українців, що відповідають певним умовам, виплата була запущена влітку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Дії.

Після того, як дитину офіційно зарахують до першого класу української школи, батьки зможуть оформити грошову допомогу в Дніпрі у рамках програми «Пакунок школяра».

Зробити це можна у два способи: дочекатися пуш-сповіщення у застосунку Дія та перейти за посиланням, або ж самостійно подати заяву безпосередньо у застосунку.

Як оформити грошову допомогу через Дію

Процедура займає лише кілька кроків:

  • Оновіть застосунок Дія та відкрийте розділ «Допомога від держави».
  • Перейдіть до вкладки «Пакунок школяра».
  • Оберіть дитину, для якої оформлюєте виплату.
  • Відкрийте спеціальний рахунок на Дія.Картці.
  • Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.
  • Надішліть заяву на розгляд.

Подати заявку потрібно до 15 листопада. Після схвалення кошти автоматично зарахують на Дія.Картку. Використати їх можна як для онлайн-покупок, так і у звичайних магазинах — протягом 180 днів від моменту надходження.

школа учні

На що дозволено витратити грошову допомогу в Дніпрі:

Виплата з програми «Пакунок школяра» надходить на спеціальний рахунок і призначена виключно для придбання речей, необхідних першокласнику. Це можуть бути:

  • канцелярські товари;
  • дитячий одяг;
  • взуття.

Допомога надається усім без винятку першокласникам. Якщо у родині навчаються двійнята чи кілька дітей одного віку, кошти можна отримати на кожну дитину окремо.

Два способи оформлення

Батьки можуть отримати повідомлення про можливість оформлення допомоги безпосередньо у Дії, якщо користуються цим сервісом. Якщо ж такої опції немає, заяву можна подати через Пенсійний фонд. Важливо: виплата призначається лише одному з батьків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: українцям готують зручні зміни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: українці можуть отримати гарячі обіди, як це зробити.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області: українцям детально пояснили, як оформити виплату.