Отримати грошову допомогу в Дніпрі можна у два способи, які можна легко використати.

Грошова допомога в Дніпрі надається частині українців, що відповідають певним умовам, виплата була запущена влітку, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Дії.

Після того, як дитину офіційно зарахують до першого класу української школи, батьки зможуть оформити грошову допомогу в Дніпрі у рамках програми «Пакунок школяра».

Зробити це можна у два способи: дочекатися пуш-сповіщення у застосунку Дія та перейти за посиланням, або ж самостійно подати заяву безпосередньо у застосунку.

Як оформити грошову допомогу через Дію

Процедура займає лише кілька кроків:

Оновіть застосунок Дія та відкрийте розділ «Допомога від держави».

Перейдіть до вкладки «Пакунок школяра».

Оберіть дитину, для якої оформлюєте виплату.

Відкрийте спеціальний рахунок на Дія.Картці.

Підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису.

Надішліть заяву на розгляд.

Подати заявку потрібно до 15 листопада. Після схвалення кошти автоматично зарахують на Дія.Картку. Використати їх можна як для онлайн-покупок, так і у звичайних магазинах — протягом 180 днів від моменту надходження.

На що дозволено витратити грошову допомогу в Дніпрі:

Виплата з програми «Пакунок школяра» надходить на спеціальний рахунок і призначена виключно для придбання речей, необхідних першокласнику. Це можуть бути:

канцелярські товари;

дитячий одяг;

взуття.

Допомога надається усім без винятку першокласникам. Якщо у родині навчаються двійнята чи кілька дітей одного віку, кошти можна отримати на кожну дитину окремо.

Два способи оформлення

Батьки можуть отримати повідомлення про можливість оформлення допомоги безпосередньо у Дії, якщо користуються цим сервісом. Якщо ж такої опції немає, заяву можна подати через Пенсійний фонд. Важливо: виплата призначається лише одному з батьків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Кропивницькому: українцям готують зручні зміни.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: українці можуть отримати гарячі обіди, як це зробити.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога одиноким пенсіонерам в Дніпропетровської області: українцям детально пояснили, як оформити виплату.