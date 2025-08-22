Получить денежную помощь в Днепре можно двумя способами, которые можно легко использовать.

Денежная помощь в Днепре предоставляется части украинцев, отвечающих определенным условиям, выплата была запущена летом, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Дії.

После того, как ребенка официально отнесут в первый класс украинской школы, родители смогут оформить денежную помощь в Днепре в рамках программы «Упаковка школьника».

Сделать это можно двумя способами: дождаться пуш-уведомления в приложении Дія и перейти по ссылке, или самостоятельно подать заявление непосредственно в приложении.

Как оформить денежную помощь через Дія

Процедура занимает всего несколько шагов:

Обновите приложение и откройте раздел «Помощь от государства».

Перейдите на вкладку «Упаковка школьника».

Выберите ребенка, для которого вы оформляете выплату.

Откройте специальный счет на Дія.Картка.

Подпишите заявление с Дія.Підписи.

Отправьте заявление на рассмотрение.

Подать заявку нужно до 15 ноября. После одобрения средства автоматически зачислят. Использовать их можно как для онлайн-покупок, так и в обычных магазинах – в течение 180 дней с момента поступления.

На что разрешено потратить пособие в Днепре:

Выплата из программы «Упаковка школьника» поступает на специальный счет и предназначена исключительно для приобретения вещей, необходимых первокласснику. Это могут быть:

канцелярские товары;

детская одежда;

обувь.

Она оказывается всем без исключения первоклассникам. Если в семье обучаются двойняшки или несколько детей одного возраста, то средства можно получить на каждого ребенка отдельно.

Два способа оформления

Родители могут получить уведомление о возможности оформления выплат непосредственно в Дія, если пользуются этим сервисом. Если такой опции нет, заявление можно подать через Пенсионный фонд. Важно: выплата назначается только одному родителю.

