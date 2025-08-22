Денежная помощь в Днепре предоставляется части украинцев, отвечающих определенным условиям, выплата была запущена летом, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении Дії.
После того, как ребенка официально отнесут в первый класс украинской школы, родители смогут оформить денежную помощь в Днепре в рамках программы «Упаковка школьника».
Сделать это можно двумя способами: дождаться пуш-уведомления в приложении Дія и перейти по ссылке, или самостоятельно подать заявление непосредственно в приложении.
Как оформить денежную помощь через Дія
Процедура занимает всего несколько шагов:
- Обновите приложение и откройте раздел «Помощь от государства».
- Перейдите на вкладку «Упаковка школьника».
- Выберите ребенка, для которого вы оформляете выплату.
- Откройте специальный счет на Дія.Картка.
- Подпишите заявление с Дія.Підписи.
- Отправьте заявление на рассмотрение.
Подать заявку нужно до 15 ноября. После одобрения средства автоматически зачислят. Использовать их можно как для онлайн-покупок, так и в обычных магазинах – в течение 180 дней с момента поступления.
На что разрешено потратить пособие в Днепре:
Выплата из программы «Упаковка школьника» поступает на специальный счет и предназначена исключительно для приобретения вещей, необходимых первокласснику. Это могут быть:
- канцелярские товары;
- детская одежда;
- обувь.
Она оказывается всем без исключения первоклассникам. Если в семье обучаются двойняшки или несколько детей одного возраста, то средства можно получить на каждого ребенка отдельно.
Два способа оформления
Родители могут получить уведомление о возможности оформления выплат непосредственно в Дія, если пользуются этим сервисом. Если такой опции нет, заявление можно подать через Пенсионный фонд. Важно: выплата назначается только одному родителю.
