Жителям регіону радять готуватись до графіку відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Запорізькій області.

Графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Запорізькій області вводиться у десятках населених пунктів через планові технічні роботи, повідомляє Politeka.

Про це попередили у Запоріжжяобленерго.

Знеструмлення триватимуть протягом усього тижня у багатьох населених пунктах. Графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Запорізькій області було введено через масштабні ремонтні роботи в регіоні.

В понеділок, 25.08 електропостачання буде відсутнє з 9:00 до 17:00 в селі Високогірне по вулиці Щаслива 6, 1/4, 3/2, 5, 5/5, 7/1, 7/2, 9, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 6/3, 6/2, 8/3, 8, 8/1, 10, 16/2, 16/1. Крім цього обмеження діятимуть в селищі Івангород за адресою вул. Центральна 39, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 33, 39.

У вівторок, 26.08 будуть діяти знеструмлення з 9 до 17:00 в селі Відрадне на вулицях:

Бірюкова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Горького 20а, 30, 13, 15, 17, 23, 18, 20, 24, 26 1 4, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7;

Запорізький спуск 1, 3, 5, 7;

Інтернаціональна 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8/1, 8/2, 10/1;

Миру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51;

Перемоги 3 1, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Польова 1;

Сонячна 1, 2, 3, 9, 11/1, 11/2, 8, 6, 4;

Фестивальна 4, 3, 7/1, 7/2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 14, 10, 8;

Щаслива 1, 3, 11, 25, 22, 24, 30;

Яблунева 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 1, 3, 47, 49, 51, 34, 33;

пров. Лікарняний 12а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4.

На середу, 27 числа, заплановані роботи з 9 до 17 години у таких населених пунктах: Августинівка, Івангород, Лемешинське, Надія, Новоселище, Червоний Яр, Юльївка, Бабурка.

У четвер 28.08 обмеження стануться з 09:00 до 17:00 в Миколай-Полі вул. Центральна 127, 125, 121, 119, 117, 118, 118а, 116, 114а, 114, 112, 108, 110, 106, 104, 102, 100, 100а, 98, 96. 149, 150, 151, 153 , 155, 155а, 157, 148а, 146, 142, 140. Також вимкнення чекають Лукашеве та Малишівку, які знеструмлять повністю.

П'ятниця 29 числа, принесе повне знеструмлення населених пунктів: Лукашеве та Малишівка. Обмеження триватимуть з 9 до 17 години.

Графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Запорізькій області створено заздалегідь, тому жителям рекомендується підготуватись: зарядити гаджети, перевірити ліхтарі та врахувати часові обмеження в повсякденних справах.

