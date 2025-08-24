Жителям региона советуют готовиться к графику отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Запорожской области.

График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Запорожской области вводится в десятках населенных пунктов из-за плановых технических работ, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в Запорожьеоблэнерго.

Обесточение будет продолжаться в течение всей недели во многих населенных пунктах. График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Запорожской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе.

В понедельник, 25.08 электроснабжение будет отсутствовать с 9:00 до 17:00 в селе Высокогорное по улице Щаслива 6, 1/4, 3/2, 5, 5/5, 7/1, 7/2, 9, 11/1, 11/2, 3/1/2 8/3, 8, 8/1, 10, 16/2, 16/1. Кроме этого, ограничения будут действовать в поселке Ивангород по адресу ул. Центральная 39, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40 3, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 3.

Во вторник, 26.08 будут действовать обесточения с 9 до 17:00 в селе Отрадное на улицах:

Бирюкова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Горького 20а, 30, 13, 15, 17, 23, 18, 20, 24, 26 1 4, 9, 8, 10, 12, 14, 16, 1, 3, 5, 7;

Запорожский спуск 1, 3, 5, 7;

Интернациональная 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8/1, 8/2, 10/1;

Миру 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 49, 51;

Перемогы 3 1, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Польова 1;

Солнечная 1, 2, 3, 9, 11/1, 11/2, 8, 6, 4;

Фестивальная 4, 3, 7/1, 7/2, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 14, 10, 8;

Щаслива 1, 3, 11, 25, 22, 24, 30;

Яблунева 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 1 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 1, 3, 47, 49, 51, 34, 33;

пров. Ликарняный 12а 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/1, 12/2, 12/3.

На среду, 27 числа, запланированы работы с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах: Августиновка, Ивангород, Лемешинское, Надия, Новоселище, Червоный Яр, Юльевка, Бабурка.

В четверг 28.08 ограничения произойдут с 09:00 до 17:00 в Миколай-Поле ул. Центральная 127, 125, 121, 119, 117, 118, 118а, 116, 114а, 114, 112, 108, 110, 106, 104, 102, 100, 100а, 98 151, 153, 155, 155а, 157, 148а, 146, 142, 140. Также отключения ждут Лукашево и Малышивку, которые обесточат полностью.

Пятница 29 числа принесет полное обесточивание населенных пунктов: Лукашево и Малышивка. Ограничения продлятся с 9 до 17 часов.

График отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Запорожской области создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться: зарядить гаджеты, проверить фонари и учесть временные ограничения повседневным делам.

