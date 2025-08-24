Грошова допомога у Запоріжжі надається тим людям, які постраждали від війни, тож розповідаємо, що відомо про суми.

Грошова допомога у Запоріжжі передбачає підтримку, що сягає від 200 тисяч до 1 мільйона гривень залежно від групи інвалідності або у випадку смерті, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці "Правозахисна спілка інвалідів ВГОІ", отримати грошову допомогу у Запоріжжі можуть ті, хто втратив здоров’я через наслідки російської агресії.

Йдеться про людей, які працювали на об’єктах критичної інфраструктури, а також про державних службовців і представників місцевого самоврядування.

Якщо вони стали особами з інвалідністю через поранення, контузії, каліцтва або захворювання, що виникли під час виконання службових чи професійних обов’язків у районах бойових дій після 24 лютого 2022 року, то мають право на підтримку. У випадку їх загибелі чи смерті виплати отримають члени родини.

Щоб оформити грошову допомогу у Запоріжжі, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України або подати заяву онлайн через портал е-послуг. Це дозволяє людям не лише пришвидшити процес, а й уникнути зайвих бюрократичних кроків.

Закон визначає чіткі суми для кожної категорії. Особам з інвалідністю першої групи передбачено 800 тисяч гривень. Для другої групи розмір виплати становить 500 тисяч. Третя група може отримати 200 000. Якщо людина загинула внаслідок бойових дій чи обстрілів, її сім’я має право на компенсацію у розмірі 1 мільйона.

Така підтримка від держави покликана хоча б частково зняти фінансове навантаження з родин і забезпечити можливість людям з обмеженими можливостями отримати необхідне лікування та реабілітацію.

