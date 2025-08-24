Денежная помощь в Запорожье предоставляется тем людям, которые пострадали от войны, и рассказываем, что известно о суммах.

Денежная помощь в Запорожье предусматривает поддержку от 200 тысяч до 1 миллиона гривен в зависимости от группы инвалидности или в случае смерти, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице "Правозащитный союз инвалидов ВГОИ", получить денежную помощь в Запорожье могут те, кто потерял здоровье из-за последствий российской агрессии.

Речь идет о людях, работавших на объектах критической инфраструктуры, а также о государственных служащих и представителях местного самоуправления.

Если они стали лицами с инвалидностью из-за ранений, контузии, увечий или заболеваний, возникших при исполнении служебных или профессиональных обязанностей в районах боевых действий после 24 февраля 2022 года, то имеют право на поддержку. В случае их гибели или смерти выплаты получат члены семьи.

Чтобы оформить денежную помощь в Запорожье, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины или подать онлайн заявление через портал е-услуг. Это позволяет людям не только ускорить процесс, но и избежать лишних бюрократических шагов.

Закон определяет четкие суммы каждой категории. Лицам с инвалидностью первой группы предусмотрено 800 тысяч гривен. Для второй группы размер выплаты составляет 500 тысяч. Третья группа может получить 200 000. Если человек погиб в результате боевых действий или обстрелов, его семья имеет право на компенсацию в размере 1 миллиона.

Такая поддержка от государства призвана хотя бы частично снять финансовую нагрузку с семей и обеспечить возможность людям с ограниченными возможностями получить необходимое лечение и реабилитацию.

