У столиці до кінця серпня заплановано проведення масштабних дорожніх робіт, у зв'язку з чим очікуються тимчасові обмеження руху транспорту у Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві почало діяти з 21 серпня, проте на різних вулицях української столиці, тому варто бути попередженим про незручності, повідомляє Politeka.net.

Повідомлення з'явилося на сайті КМДА.

У столиці на кінець серпня заплановано проведення масштабних дорожніх робіт, у зв’язку з чим очікуються тимчасові обмеження руху транспорту в Києві.

З 21 до 30 серпня пересування частково обмежуватимуть на проспекті Алішера Навої. Тут працівники КП ШЕУ Дніпровського району ремонтуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи проводитимуться у два етапи. У напрямку до Воскресенського проспекту дорожники працюватимуть з 21 по 23 числа.

Далі, у зворотному напрямку, оновлення полотна відбуватиметься з 25 по 30 серпня. Варто підкреслити, що ремонт здійснюватиметься без повного перекриття, аби забезпечити безперервне транспортне сполучення.

У «Київавтодорі» звертають увагу водіїв, що під час виконання робіт на проїжджій частині можливі ускладнення та затори, тому рекомендують завчасно планувати свій маршрут, враховуючи тимчасові обмеження. Представники корпорації також перепрошують за можливі незручності, проте наголошують, що оновлення дорожнього покриття є необхідним для підвищення безпеки та комфорту містян.

Крім того, у середу 21 серпня частково перекриватимуть пересування і на вулиці Михайла Бойчука. Тут із 6 години ранку і до 22 години вечора дорожники облаштовуватимуть новий верхній шар асфальтобетонного покриття на непарній стороні проїжджої частини. Зокрема, роботи вестимуться на ділянці від Військового проїзду до вулиці Професора Підвисоцького.

Комунальна корпорація «Київавтодор» закликає водіїв поставитися до цих заходів із розумінням та заздалегідь обирати альтернативні шляхи руху через обмеження руху транспорту в Києві. У відомстві підкреслюють, що проведення ремонтів саме у цей період дозволить уникнути подальшого погіршення стану дорожнього полотна, а в результаті зробить пересування містом більш зручним та безпечним.

