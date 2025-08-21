В столице к концу августа запланировано проведение масштабных дорожных работ, в связи с чем ожидаются временные ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничение движения транспорта в Киеве начало действовать с 21 августа, однако на разных улицах украинской столицы, поэтому следует предупреждать о неудобствах, сообщает Politeka.net.

Сообщение появилось на сайте КГГА.

С 21 по 30 августа передвижения частично будут ограничивать на проспекте Алишера Навои. Здесь работники КП ШЭУ Днепровского района будут ремонтировать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы будут проводиться в два этапа. В направлении Воскресенского проспекта дорожники будут работать с 21 по 23 числа.

Далее, в обратном направлении, обновление полотна будет происходить с 25 по 30 августа. Следует подчеркнуть, что ремонт будет производиться без полного перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное транспортное сообщение.

В «Киевавтодоре» обращают внимание водителей, что при выполнении работ на проезжей части возможны осложнения и пробки, поэтому рекомендуют заранее планировать свой маршрут, учитывая временные ограничения. Представители корпорации также извиняются за возможные неудобства, однако отмечают, что обновление дорожного покрытия необходимо для повышения безопасности и комфорта горожан.

Кроме того, в среду 21 августа будут частично перекрывать передвижения и на улице Михаила Бойчука. Здесь с 6 часов утра и до 22 часов вечера дорожники будут обустраивать новый верхний слой асфальтобетонного покрытия на нечетной стороне проезжей части. В частности, работы будут вестись на участке от Военного проезда до улицы Профессора Подвысоцкого.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» призывает водителей отнестись к этим мерам с пониманием и заранее выбирать альтернативные пути движения из-за ограничения движения транспорта в Киеве. В ведомстве подчеркивают, что проведение ремонтов именно в этот период позволит избежать дальнейшего ухудшения состояния дорожного полотна, а в результате сделает передвижение по городу более удобным и безопасным.

