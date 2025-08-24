Благодійний фонд «Карітас Кривий Ріг» продовжує надавати грошову допомогу для ВПО на Дніпропетровщині, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці "Карітас Кривий Ріг УГКЦ", грошова допомога для ВПО на Дніпропетровщині спрямована на покриття витрат за оренду житла для родин, що опинилися в скрутному становищі.

Програма грошової допомоги для ВПО на Дніпропетровщині розрахована на переселенців, які мешкають у Кривому Розі та Криворізькому районі. Отримати фінансову підтримку можуть ті, хто нещодавно прибув з тимчасово окупованих територій або з населених пунктів, де тривають бойові дії.

Йдеться про людей, які перебувають тут менше 30 днів. Право на гроші мають також родини, що залишили школи чи дитсадки, де тимчасово проживали, через підготовку закладів до навчального року, а ще ті, хто мешкає у гуртожитках.

Фінансова підтримка надається на строк у 6 місяців. Основною умовою для отримання коштів є належність до категорій вразливих груп населення. Серед них вагітні та годуючі матері з дітьми до трьох років, багатодітні родини, де виховується троє і більше дітей, самотні мами чи тата, а також опікуни.

Крім того, право на виплати мають люди з інвалідністю першої та другої групи, важкохворі та самотні особи похилого віку віком від 60 років. Представники благодійного фонду наголошують, що для багатьох переселенців це є шансом стабілізувати своє життя у нових умовах.

Консультації з питань участі у програмі можна отримати телефоном у робочі дні з 10 ранку до 16 години. Фахівці «Карітас Кривий Ріг» супроводжують процес оформлення та надають підтримку всім, хто звертається.

