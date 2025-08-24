Благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» продолжает предоставлять денежную помощь для ВПЛ на Днепропетровщине , сообщает Politeka.

Как информируют на официальной Фейсбук-странице "Каритас Кривой Рог УГКЦ", денежная помощь для ВПЛ на Днепропетровщине направлена на покрытие расходов на аренду жилья для семей, оказавшихся в затруднительном положении.

Программа денежной помощи для ВПЛ на Днепропетровщине рассчитана на переселенцев, проживающих в Кривом Роге и Криворожском районе. Получить финансовую поддержку могут недавно прибывшие с временно оккупированных территорий или из населенных пунктов, где продолжаются боевые действия.

Речь идет о людях, которые находятся здесь менее 30 дней. Право на деньги имеют также семьи, покинувшие школы или детсады, где временно проживали, через подготовку заведений к учебному году, а еще проживающие в общежитиях.

Финансовая поддержка предоставляется сроком в 6 месяцев. Основным условием для получения средств является принадлежность к категориям уязвимых групп населения. Среди них беременные и кормящие матери с детьми младше трех лет, многодетные семьи, где воспитывается трое и более детей, одинокие мамы или папы, а также опекуны.

Кроме того, право на выплаты имеют люди с инвалидностью первой и второй группы, тяжелобольные и одинокие пожилые люди в возрасте от 60 лет. Представители благотворительного фонда отмечают, что для многих переселенцев это шанс стабилизировать свою жизнь в новых условиях.

Консультации по вопросам участия в программе можно получить по телефону в рабочие дни с 10 утра до 16 часов. Специалисты «Каритас Кривой Рог» сопровождают процесс оформления и оказывают поддержку всем обращающимся.

