Місцеві мешканці вже відчули вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на власні гаманці.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стосується централізованого водопостачання та водовідведення в одному з міст, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради Ізмаїла затвердив нові ціни на воду, і це означає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області почало діяти з 1 червня 2025 року.

Рішення ухвалили наприкінці травня, а про сам намір попереджали ще тижнем раніше у КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Зміни виглядають не дуже втішно для місцевих мешканців. Вартість водопостачання для населення зросла з 27,5 гривні до 34,3 за кубометр. Це означає плюс 6,8 грн або 24,7%. Водовідведення подорожчало ще відчутніше: з 33,4 до 42,3. Різниця тут становить 8,9 грн, що дорівнює 26,6%.

Для жителів багатоповерхівок, які користуються внутрішньобудинковими системами, розцінки також піднялися. Холодна вода коштує 35,1 грн за кубометр замість 28,1, що означає плюс 24,9%. Водовідведення з використанням таких систем збільшилось з 33,8 до 42,9. Це плюс 9,1 гривні або 26,9%.

У Водоканалі пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стало неминучим через подорожчання електроенергії, витратних матеріалів та зростання фонду оплати праці.

У документі наголошується, що підприємство повинне забезпечити прозорість процесу та донести оновлену інформацію до кожного споживача, врахувавши позицію громади. Нагадаємо, що востаннє вартість води в Ізмаїлі переглядали більше, ніж рік тому.

Ситуацію прокоментував і Сергій Чабан, керівник інформаційного центру "Інфоксводоканалу". Під час ефіру він заявив, що після завершення воєнного стану можливе чергове зростання. Зараз вартість кубометра становить 35, а у планах після коригування може зрости до 55,44.

