Новий графік руху поїздів з Києва охопить декілька приміських електричок, тому варто знати, коли та на яких рейсах діятимуть зміни, повідомляє Politeka.net.

Попередження зробила прес-служба "Укрзалізниця".

У зв’язку з призначенням поїзда далекого сполучення №751 та №752, який курсуватиме за маршрутом Київ — Івано-Франківськ, відбуваються зміни у розкладі. Такі коригування запроваджуються для того, щоб забезпечити узгодженість графіків між поїздами далекого та приміського сполучення, а також зробити подорожі для пасажирів більш зручними та комфортними.

З метою підвищення рівня сервісу та врахування потреб мешканців, з 23 серпня 2025 року вводять новий графік руху поїздів.

Зміни стосуються приміського поїзда №7030, який здійснює рейс Фастів — Київ. Відтепер цей поїзд робитиме зупинки ще на кількох станціях, а саме: Вишняки, Білки та Корчі. Це дозволить більшій кількості пасажирів користуватися зручним приміським сполученням і безперешкодно діставатися до столиці.

Розклад руху також зазнав незначних змін. Час відправлення з Фастова тепер становитиме 06 годину 17 хвилин замість попередніх 06 години 21 хвилини. Прибуття передбачене о 07 годині 35 хвилин. Таким чином, пасажири отримають можливість швидше дістатися до столиці, а додаткові зупинки зроблять цей маршрут ще більш зручним для жителів передмістя.

Також експрес №265/266 Київ — Одеса вирушатиме зі столиці у ранковий час о 8:40 у такі дні: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня 2025 року, і прибуватиме до соняної Одеси о 18:08.

У зворотному напрямку новий графік руху поїздів з Києва виглядає наступним чином, поїзд відправлятиметься о 11:27 у ті самі дати: 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 та 31 серпня 2025 року, та прибуватиме до столиці о 20:20.

