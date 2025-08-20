Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області вдарило по сімейному бюджету місцевих мешканців.

Мешканці Ізмаїла вже відчули підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, яке торкнулося водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради ухвалив рішення про перегляд розцінок із 1 червня 2025 року, а КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" попередило містян за тиждень до змін.

Згідно з рішенням, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області обумовлене зростанням вартості електроенергії, витратних матеріалів та збільшенням фонду оплати праці. Ціни на централізоване водопостачання для населення зросли із 27,5 гривні до 34,3, що на 6,8 грн більше.

Водовідведення піднялося із 33,4 до 42,3 за кубометр. Для багатоповерхівок вартість холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем збільшилась з 28,1 гривні до 35,1, а відведення відповідно з 33,8 до 42,9 грн за кубометр.

Комунальники підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області дозволяє підприємству забезпечити стабільну роботу мереж, покрити витрати на електроенергію та матеріали, а також зберегти необхідний рівень обслуговування.

Попередній перегляд розцінок в Ізмаїлі відбувся рік тому, ціни тоді почали діяти з червня 2024 року. Експерти відзначають, що наразі ситуація із зростанням цифр у платіжках відбувається на фоні загального подорожчання ЖКП в Україні.

За рік середнє зростання склало 20,1%, хоча найбільш відчутно це у сфері електроенергії, яка піднялася на 63,6%. Також подорожчало управління багатоквартирними будинками, прибирання сміття, утримання та ремонт житла.

