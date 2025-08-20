Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области отразилось на семейном бюджете местных жителей.

Жители Измаила уже ощутили повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области , которое затронуло водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Измаильского городского совета принял решение о пересмотре расценок с 1 июня 2025 года, а КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" предупредило горожан за неделю до перемен.

Согласно решению повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области обусловлено ростом стоимости электроэнергии, расходных материалов и увеличением фонда оплаты труда. Цены на централизованное водоснабжение для населения выросли с 27,5 грн до 34,3, что на 6,8 грн больше.

Водоотвод поднялся с 33,4 до 42,3 за кубометр. Для многоэтажек стоимость холодной воды с использованием внутридомовых систем увеличилась с 28,1 грн до 35,1, а отвод соответственно с 33,8 до 42,9 грн за кубометр.

Коммунальщики подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области позволяет предприятию обеспечить стабильную работу сетей, покрыть расходы на электроэнергию и материалы, а также сохранить необходимый уровень обслуживания.

Предварительный пересмотр расценок в Измаиле состоялся год назад, цены начали действовать с июня 2024 года. Эксперты отмечают, что ситуация с ростом цифр в платежках происходит на фоне общего подорожания ЖКУ в Украине.

За год средний рост составил 20,1%, хотя наиболее ощутимо это в сфере электроэнергии, поднявшейся на 63,6%. Также подорожало управление многоквартирными домами, уборка мусора, содержание и ремонт жилья.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.