Місцеві мешканці давно помітили подорожчання борошна в Київській області, що впливає на гаманці багатьох українців.

Подорожчання борошна в Київській області означає, що найпопулярніші види вже не такі дешеві, як раніше, повідомляє Politeka.

Як свідчать офіційні дані Мінфіну, подорожчання борошна в Київській області видно по тому, що середня вартість цього продукту від бренду Хуторок в упаковці 2 кілограми становить 58,21 гривні. У порівнянні з липнем, коли та сама упаковка коштувала 56,94 гривні, різниця незначна, але тенденція очевидна.

Якщо заглянути на полиці деяких торгових мереж, то можна побачити ще більше коливань у цінниках. Зокрема, в АТБ Розумний вибір 1 кг коштує 20,20 гривні, а упаковка 2 кг Хмельницьк-млин обійдеться у 40,90.

Цільнозернова пшенична продуктція від бренду Своя Лінія 1,8 кг продають по 54,40. Цікаво, що упаковка кукурудзяного тонкого помелу від Своя Лінія в упаковці 1 кг коштує 31,40, а Хуторок вищий ґатунок 1 кг продається за 27,80.

У супермаркеті Сільпо ціни на різні види пшеничного та зернового продукту виглядають так: упаковка La Farina di Cuneo вагою 1 кілограм коштує 119, Хуторок пшеничне 1в такій же вазі продають за 27,89, Лавка традицій пшеничне цільнозернове жорнового помелу обійдеться в 33,59. Житнє обдирне Zernari вагою 1,8 можна купити за 48,99, а вівсяне від Козуб продукт 500 г вартує 32,99.

Експерти відзначають, що подорожчання борошна в Київській області обумовлене не лише сезонними факторами, а й коливанням цін на зерно, транспортними витратами та змінами попиту. Тому покупцям краще порівнювати цінники у різних мережах, або ж шукати акційні пропозиції.

