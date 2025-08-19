Робота для пенсіонерів у Кривому Розі є на різних умовах та з різною зарплатою для бажаючих.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі нині є актуальною, адже багато з них шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними, повідомляє Politeka.net.

Так, компанія «Метінвест» шукає помічника машиніста електровоза. Заробітну плату обіцяють у розмірі 26800 тисяч гривень.

Основні обов'язки: готувати електровоз до роботи; перевірити дію вузлів, механізмів, електричної та пневматичної схем електровоза; дотримуватися вимог безпеки, встановлених інструкціями з охорони праці та пожежної безпеки.

Вимоги до кандидата: наявність професійно-технічної освіти; наявність посвідчення за кваліфікацією помічник машиніста електровоза; без вимог до стажу.

Пропонується:

офіційне працевлаштування та гарантовані виплати;

повністю «білу» та конкурентну заробітну плату;

змінний графік (день / ніч 48);

від 24 днів оплачуваної щорічної відпустки;

медичне страхування;

трансфер на роботу

компенсація житла для іногородніх.

Крім того, робота для пенсіонерів у Кривому Розі пропонується сервісному інженеру. Зарплата на посаді складає від 16 до 21 тисячі гривень.

Основні обов'язки: ремонт та технічне обслуговування друкувального обладнання; заправка / відновлення картриджів до лазерних принтерів; виявлення несправностей та їх усунення; консультування клієнтів з питань експлуатації обладнання.

Вимоги до кандидата: досвід роботи від 2 років у сфері ремонту друкувального обладнання; знання принципів роботи лазерних принтерів; вміння ефективно діагностувати та усувати несправності; відповідальність та самостійність у роботі; бажання розвиватися та вдосконалювати свої професійні навички.

Пропонується:

графік роботи понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00;

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;

комфортні умови праці та дружній колектив;

зарплата обговорюється індивідуально з кандидатом.

