Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі надається завдяки ініціативі громадської організації «Центр Соціального партнерства "Перспектива"» у співпраці з Mercy Corps, повідомляє Politeka.

Деталі та умови участі можна переглянути на офіційних ресурсах ГО.

Програма розрахована на людей пенсійного віку або родини без малечі, які потребують короткострокового перебування — до 21 дня. Учасникам пропонують тимчасове житло та підтримку у вигляді безкоштовних юридичних і психологічних консультацій. Для звернення передбачені телефонний номер та електронна форма.

Детальна інформація про умови участі розміщена на офіційних ресурсах громадської організації. Платформа «Допомагай» інформує про два варіанти проживання у приватному секторі міста. Перший — будинок із трьома кімнатами, газовим опаленням та внутрішніми зручностями. Другий — двокімнатна споруда на вулиці Печерській із санвузлом на подвір’ї та душем у головному будинку.

Приміщення мебльовані, у них є ліжка, шафи та необхідні предмети вжитку. Спільне використання передбачає кухню, побутову техніку та інтернет. Організатори допомагають з оформленням довідки ВПО та супроводжують у питаннях соціального забезпечення.

Безкоштовне житло для ВПО у Кривому Розі є частиною масштабної підтримки, яка охоплює медичну допомогу, гуманітарні проєкти та волонтерські ініціативи. Метою проєкту є забезпечення тимчасової стабільності та комфорту для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

До слова, в Кривому Розі також можна отримати грошову допомогу.

