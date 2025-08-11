Робота для пенсіонерів в Кривому Розі є реальною можливістю реалізувати себе.

Робота для пенсіонерів в Кривому Розі надається одразу кількома компаніями, які шукають нових співробітників, пропонуючи гнучкі умови та офіційне оформлення, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії розміщує сайт work.ua.

DriveMe, офіційний партнер Uklon, запрошує водія таксі на транспорт компанії. Роботодавець надає авто в хорошому стані — Reno Logan, Reno Sandero, Chevrolet Cobalt, Hyundai Elantra. Гарантується до 65% від каси, премії, постійна підтримка, а також зручний графік. Підходить кандидатам з водійськими правами категорії B та досвідом не менше 9 місяців. Працедавець відкритий до студентів і пенсіонерів. Співбесіди проходять за адресою вул. Вільної Ічкерії, 4. Зарплата — 25 000 – 30 000 грн.

Перша Сервісна Компанія шукає завхоза/будівельника з правами категорії B. Умови — обслуговування об’єктів по місту, виконання сантехнічних, електротехнічних, слюсарних і ремонтних робіт. Гарантовано забезпечення інструментами та необхідними матеріалами. Розглядають фахівців з досвідом від одного року, без шкідливих звичок, а також осіб з інвалідністю і пенсіонерів. Зарплата — 18 000 – 25 000 грн.

Пан Маркет, мережа магазинів непродовольчої групи товарів, запрошує адміністратора. Обов’язки — викладка товарів, контроль цінників, прийом продукції, касові операції, інвентаризація та керування персоналом. Важливо — відповідальність, бажання вчитися, досвід від одного року. Вакансія відкрита також для людей пенсійного віку, студентів і кандидатів з інвалідністю. Зарплата — 19 000 грн.

Отже, робота для пенсіонерів в Кривому Розі — це реальна можливість реалізувати себе у сфері перевезень, технічного обслуговування чи роздрібної торгівлі.

