Работа для пенсионеров в Кривом Роге является реальной возможностью реализовать себя.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется сразу несколькими компаниями, которые ищут новых сотрудников, предлагая гибкие условия и официальное оформление, сообщает Politeka.

Информацию об актуальных вакансиях размещает сайт work.ua.

DriveMe , официальный партнер Uklon , приглашает водителя такси на транспорт компании. Работодатель предоставляет авто в хорошем состоянии – Reno Logan , Reno Sandero , Chevrolet Cobalt , Hyundai Elantra . Гарантируется до 65% от кассы , премии, постоянная поддержка, а также удобный график . Подходит кандидатам с водительскими правами категории B и опытом не менее 9 месяцев. Работодатель открыт к студентам и пенсионерам . Собеседования проходят по адресу ул. Свободной Ичкерии, 4 . Зарплата - 25 000 - 30 000 грн.

Первая Сервисная Компания ищет завхоза /строителя с правами категории B . Условия - обслуживание объектов по городу, выполнение сантехнических , электротехнических , слесарных и ремонтных работ. Гарантировано обеспечение инструментами и необходимыми материалами. Рассматривают специалистов с опытом от одного года, без вредных привычек, а также лиц с инвалидностью и пенсионеров . Зарплата - 18 000 - 25 000 грн.

Господин Маркет , сеть магазинов непродовольственной группы товаров, приглашает администратора . Обязанности - выкладка товаров , контроль ценников , прием продукции , кассовые операции , инвентаризация и управление персоналом . Важно – ответственность, желание учиться, опыт от одного года. Вакансия открыта также для людей пенсионного возраста , студентов и кандидатов с инвалидностью . Зарплата - 19 000 грн.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге — реальная возможность реализовать себя в сфере перевозок, технического обслуживания или розничной торговли.

Последние новости Украины: