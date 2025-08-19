Работа для пенсионеров в Кривом Роге на разных условиях и с разной зарплатой для желающих.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге сейчас актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.

Так, компания "Метинвест" ищет помощника машиниста электровоза. Заработную плату обещают в размере 26,8 млн гривен.

Основные обязанности: готовить электровоз к работе; проверить действие узлов, механизмов, электрической и пневматической схемы электровоза; соблюдать требования безопасности, установленные инструкциями по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к кандидату: наличие профессионально-технического образования; наличие удостоверения по квалификации помощник машиниста электровоза; без требований к стажу.

Предлагается :

официальное трудоустройство и гарантированные выплаты;

полностью «белую» и конкурентную заработную плату;

сменный график (день/ночь 48);

от 24 дней оплачиваемого ежегодного отпуска;

медицинское страхование;

трансфер на работу

компенсация жилья для иногородних

Кроме того, работа для пенсионеров в Кривом Роге предлагается сервисному инженеру. Зарплата в должности составляет от 16 до 21 тысяч гривен.

Основные обязанности: ремонт и техническое обслуживание печатающего оборудования; заправка/восстановление картриджей к лазерным принтерам; выявление неисправностей и их устранение; консультирование клиентов по эксплуатации оборудования.

Требования к кандидату: опыт работы от 2 лет в сфере ремонта печатающего оборудования; знание принципов работы лазерных принтеров; умение эффективно диагностировать и устранять неисправности; ответственность и самостоятельность в работе; желание развиваться и совершенствовать свои профессиональные навыки.

Предлагается:

график работы понедельник-пятница с 8:00 до 17:00;

официальное трудоустройство и социальные гарантии;

комфортные условия труда и дружеский коллектив;

зарплата обсуждается индивидуально с кандидатом.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: кому обещают платить от 25 тысяч гривен в месяц.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: что нужно для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге: куда рекомендуют обратиться.