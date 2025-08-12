Однією з умов отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Кривому Розі є дохід на члена родини менший за 5 400 гривень.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кривому Розі доступна тим, хто відповідає визначеним критеріям, повідомляє Politeka.

За інформацією з офіційного Telegram-каналу, підтримка від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надається у співпраці з благодійним фондом «Право на захист» і з 28 липня знову відкрита для вразливих категорій населення Дніпропетровської області.

Прийом заявників здійснюється за адресою: вулиця Володимира Бизова, 5. Консультації проводяться лише у порядку живої черги без попереднього телефонного запису. Організатори радять заздалегідь ознайомитися з умовами програми, переглянувши закріплені повідомлення в офіційному Telegram-каналі, щоб уникнути непотрібних витрат часу. У разі сумнівів щодо відповідності критеріям рекомендують перевірити всі деталі до візиту.

Пункт працює з понеділка до п’ятниці з 09:30 до 16:00. Прийом відбувається виключно особисто. Під час консультації потрібно вказати всіх, кого плануєте включити до заявки, та мати оригінали паспортів і податкових номерів кожної з цих осіб.

Крім того, слід знати родинний зв’язок між заявниками. Якщо подання відбувається як внутрішньо переміщеної особи, необхідно надати довідку, видану не раніше ніж за останні шість місяців.

Сума допомоги складає 3 600 гривень на одну особу щомісяця, що за три місяці становить 10 800 гривень. Однією з умов отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Кривому Розі є дохід на члена родини менший за 5 400 гривень. Також хоча б один член сім’ї повинен відповідати встановленим критеріям вразливості, визначеним програмою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: для переселенців готують корисне нововведення, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто може отримати понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: хто з переселенців може оформити грошову допомогу, в ПФУ пояснили.